Allarme Inter: out De Vrij, Calhanoglu si allena a parte, attaccanti contati

Il conto alla rovescia per l'inizio del campionato è iniziato, ma Inzaghi vorrebbe bloccare le lancette. Il motivo? L'infermeria piena in casa nerazzurra. Dopo i test svolti in mattinata, è arrivato l'esito dell'infortunio di De Vrij: risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L'olandese si è fatto male allo scadere dell'amichevole persa contro l'Al Ittihad di Benzema e difficilmente ci sarà per l'esordio in Serie A contro il Genoa a Marassi del prossimo 17 agosto. Ma le brutte notizie non si fermano qui, perché il tecnico probabilmente dovrà rinunciare anche ad altri elementi per la prima delicata trasferta della prossima stagione.

Inter, out anche De Vrij: le condizioni "Stefan de Vrij si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana" - così si legge nella nota ufficiale della società. Quasi certamente il difensore non potrà prendere parte al primo match ufficiale della prossima stagione. In difesa Inzaghi ha una lunga coperta, lo stesso non si può dire per altri reparti.

Allarme Inter, a parte Calhanoglu: infermeria piena, attacco vuoto In casa nerazzurra è scattato ora un piccolo allarme. Oltre De Vrij, sono ai box anche Taremi, Zielinski e Arnautovic già da tempo. L’attaccante austriaco ha subito una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra, mentre il polacco un risentimento muscolare, entrambi prima del match contro il Pisa. Resta qualche punto interrogativo su Taremi, fermo dal 1 agosto. L'iraniano ha rimediato lo stesso infortunio di De Vrij. I tempi di recupero sono di circa due settimane, quindi in bilico con l'esordio in campionato. A far preoccupare ulteriormente il tecnico è anche il lavoro differenziato di Calhanoglu, che non ha preso parte all'allenamento odierno (da capire le sue condizioni). Al momento Inzaghi, dopo l'addio di Sanchez, ha solo tre attaccanti a disposizione (senza considerare Satriano e Salcedo): Lautaro Martinez e Thuram, rientrati in gruppo non da molto per via della Copa America ed Europeo. Il tempo stringe e l'allenatore nerazzurro per ora ha le punte contate.

