Inter, difesa sotto esame contro il Chelsea: cosa pretende Inzaghi

Le verifiche generali per il battesimo in campionato. La prova del nove per una difesa stranamente “ballerina” in queste amichevoli estive. Un test di lusso dove mostrare il proprio valore. Questo pomeriggio, con diretta televisiva dalle 16 su Dazn e Inter Tv, l’Inter affronterà nella prestigiosa cornice dello Stamford Bridge di Londra il Chelsea di Maresca. Inzaghi sarà costretto a rinunciare agli infortunati Taremi, Arnautovic, De Vrij e Zielinski (per i primi due l’idea resta quella che possano tornare ad allenarsi in gruppo tra martedì e mercoledì e che quindi siano a disposizione del tecnico piacentino per l’esordio del 17 agosto contro il Genoa), oltre che a Calhanoglu e Lautaro. Il turco, leggermente affaticato, è rimasto ad Appiano Gentile insieme al suo capitano (l’ultimo a rientrare dalle ferie) per allenarsi al meglio ed essere così pronto per la sfida con i liguri, dove punta alla titolarità, mentre l’argentino dovrebbe entrare a partita in corso contro il team di Gilardino. L’allenatore dei campioni d’Italia ha chiesto ai suoi ragazzi di sfoderare una prestazione importante, all’altezza del blasone e della forza dei nerazzurri, evitando quindi errori gratuiti e di distrazione come avvenuto a Monza contro l’Al Ittihad. Se è vero infatti che lo 0-2 subito dai sauditi non potrà avere ripercussioni di classifica, corrisponde però a verità che Inzaghi pretenda da suoi concentrazione totale in entrambe le fasi. E, risultati alla mano, non possa essere soddisfatto di quella difensiva mostrata tra luglio e agosto.