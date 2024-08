Diretta Inter-Chelsea ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Mancano pochi giorni all'inizio della Serie A e l'Inter è volata a Londra per affrontare il Chelsea di Maresca, in quella che sarà l'ultima amichevole della preseason per entrambe le formazioni. Prove dell'undici tipo per Simone Inzaghi perché per nove undicesimi potrebbe mandare i campi i titolarissimi. Le uniche assenze nell'undici di partenza dovrebbero essere di Calhanoglu e Lautaro Martinez, oltre agli infortunati Zielinski, Taremi e De Vrij. Il cammino dei nerazzurri in queste gare amichevoli è di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, l'ultima contro l'Al Ittihad dell'ex Blanc.