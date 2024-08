Inter beffata dal Chelsea: Thuram non basta, Maresca acciuffa Inzaghi

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo l'1-1 col Pisa e il ko per 2-0 contro l'Al Ittihad, l'Inter viene beffata nel finale dal Chelsea e pareggia 1-1 l'amichevole di lusso dello Stamford Bridge. I nerazzurri di Simone Inzaghi passano avanti al 26' con Marcus Thuram, bravo a sfruttare l'assist di Correa e battere Sanchez. Quando la vittoria sembrava ormai in pugno, ecco che al 90' ci pensa Ugochukwu a ristabilire l'equilibrio e regalare il pareggio ai Blues di Enzo Maresca. Il tecnico piacentino schiera i suoi con il consueto 3-5-2: Sommer tra i pali, Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto i tre dietro, Darmian e Dimarco i due quinti, Barella e Mkhitaryan mezzali, Asllani in cabina di regia e Correa-Thuram a formare il duo offensivo. I campioni d'Italia torneranno in campo sabato 17 agosto alle 18.30 per l'esordio ufficiale in stagione, a Marassi contro il Genoa nel primo turno di campionato.