Inter, Sommer protagonista contro il Chelsea: messo in riga pure Martinez

MILANO - Cartolina d’agosto da Londra: tanti saluti Pepo, ma il titolare sono ancora io, con affetto, Yann. Sommer esce da Stamford Bridge in modalità ‘numero uno di maglia e di fatto’ dopo un’estate in cui sembrava che potesse già anticiparsi l’avvicendamento tra i portieri. Non che lo svizzero nella stagione dello scudetto abbia fatto male, anzi. Sommer è stato una garanzia, solo che la carta d’identità - e un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per il 2026 - hanno fatto preferire all’Inter cercare un secondo che potesse essere un’opzione per il futuro. Ed ecco che ad Appiano è sbarcato Josep Martinez, a oggi l’acquisto più oneroso del mercato nerazzurro in termini di cartellino (visto che Taremi e Zielinski sono arrivati a zero). L’ex Genoa è arrivato e si è messo subito a disposizione di Inzaghi, ha giocato da titolare le prime amichevoli, non ha fatto cose straordinarie. Sommer è partito titolare nell’ultima amichevole prima di cominciare con le partite ‘serie’ ed è stato subito protagonista.