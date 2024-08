Inter, Inzaghi bussa alla porta di Marotta: “Abbiamo una mancanza”

Calhanoglu carica l'Inter: "Vinciamo tutto"

"Quelli che mi conoscono sanno come sono, una persona che sta in silenzio e non parla tanto. Mi piace lavorare e migliorare. Posso dire che in questi tre anni - grazie a compagni e tifosi incredibili - sono cresciuto. Non ho mai pensato di andare via, ero sempre sicuro di restare. Quando sono iniziati i rumors io non ho mai detto niente, ho pensato a fare il mio lavoro. Poi ho detto qualcosa solamente per 'rilassare' tutti". Così Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky Sport, parlando delle sue sensazioni e della sua scelta di restare all'Inter nonostante le sirene di mercato.