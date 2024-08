Marotta e lo scudetto: "Juve-Napoli cantieri aperti, è il Milan l'anti-Inter"

"Un giudizio sul lavoro delle altre? Secondo me ci sono ancora dei cantieri in corso, è il caso della Juventus e del Napoli , mentre il Milan è già più assestato e in questo momento è quello che è maggiormente accreditato ma mancano ancora 15 giorni e possono essere fatte altre operazioni. Non sappiamo ancora bene quali sono i valori delle avversarie , conosciamo il nostro ma va confrontato con quello delle avversarie. Nella griglia aggiungerei anche Atalanta e Roma. Sono queste le squadre che lotteranno per lo Scudetto". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del presidente dell’Inter Beppe Marotta nel pre-partita di Genoa-Inter , sfida valida per la prima giornata di Serie A.

Su Gudmundsson

"Gudmundsson? Abbiamo giustamente, come deve fare una dirigenza, fatto un’indagine esplorativa, ma non abbiamo mai approfondito più di tanto perché abbiamo un organico offensivo che ci dà garanzie sul numero e sulla qualità. Quindi la cosa non ha trovato ulteriori progressi. Altri obiettivi di mercato? Cerchiamo un profilo che sia alla Bisseck come caratteristiche sia dal punto di vista della qualità e del profilo di età e di valore. Stiamo seguendo una pista molto valida con Piero Ausilio e Dario Baccin che sono abili nello scovare i giovani. Ci sono ancora 15 giorni, non siamo in una situazione di ansia, la squadra ha qualche defezione ma è inserita in una rosa di tutto rispetto. Affrontiamo la stagione con la consapevolezza di avere una rosa competitiva. Palacios? Non faccio nomi", conclude Marotta.

