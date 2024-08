Inzaghi deluso: "Presi gol non da Inter. Bisseck errore grave"

GENOVA - "C'è delusione. I ragazzi avevano fatto una partita seria , concentrata. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, incassando un gol su una nostra incertezza. Poi nel finale abbiamo trovato il gol del vantaggio, ho messo dentro anche Asllani e dovevamo gestire meglio la palla. Una squadra come la nostra avanti all'85' non deve prendere il gol del pari , soprattutto in quel modo". Così Simone Inzaghi , ai microfoni di Dazn, al termine di Genoa-Inter, terminata 2-2 .

Su Bisseck

"È difficile portare a casa le partite con due episodi del genere. Abbiamo concesso molto poco ma abbiamo incassato due gol non da noi. Per il resto, ripeto, la squadra mi è piaciuta e si è impegnata molto. Vincere è difficile e ripetersi lo è ancora di più. La squadra lo sa bene. Dobbiamo continuare a lavorare ed evitare certi errori", ha aggiunto il tecnico dell'Inter. "Bisseck? Per me aveva fatto un'ottima gara fino a un quarto d'ora dalla fine. Poi ha pagato la stanchezza e ha commesso un grave errore sul 2-2. Questo lo sa anche lui: deve continuare così, è un ragazzo di assoluto valore", ha concluso Inzaghi.

