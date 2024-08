Inter, Palacios sempre più vicino e Sommer saluta la nazionale

In attesa di riprendere domani il lavoro ad Appiano con i suoi compagni, per Yann Sommer è stata una giornata particolare. Il portiere, infatti, ha indetto una conferenza stampa a Zurigo durante la quale ha annunciato, dopo 12 anni e 94 presenze, l'addio alla nazionale svizzera. Potrà così dedicarsi soltanto all'Inter , con l'obiettivo di tenersi stretta la maglia da titolare almeno per questa stagione, visto che alle sue spalle c'è Martinez che spinge e che gli metterà pressione. La prestazione di Sommer a Genova è stata insufficiente, con l'errore sul primo gol rossoblu e un paio di svarioni con i piedi, ma il tempo per rimediare non mancherà, considerando che l'anno scorso alla prima stagione in nerazzurro ha saputo collezionare ben 19 clean sheet, risultando il portiere meno battuto nei cinque maggiori campionati europei.

Le parole di Sommer. E Palacios...

E a proposito dell'ipotesi di un suo ritorno in Svizzera al Basilea ha precisato: "Ho ancora un contratto in corso e mi sento in forma. Non escludo nulla, ma al momento non è un problema. All'Inter mi trovo molto bene e faccio un ottimo lavoro, essendo in porta per un grande club. Ho sempre detto che giocherò a calcio finché mi piacerà. Quando entro a San Siro mi viene la pelle d'oca. Questo mi dimostra che sono nel posto giusto". Per quanto riguarda il mercato, Tomas Palacios è sempre più vicino all'Inter. Prima di chiudere la trattativa, però, era necessario l'accordo tra il Talleres, club detentore del cartellino, e l'Independiente Rivadavia, dove il classe 2003 è attualmente in prestito con diritto di riscatto. L'Independiente poteva, infatti, far valere un'opzione per acquistarne il primo 50% a 2 milioni di euro quest'anno e la seconda parte alla stessa cifra nel 2025. Adesso che l'accordo tra le due società è stato trovato, l'Inter è libera di formulare un'offerta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.