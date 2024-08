Inter, Inzaghi recupera una pedina per il Lecce: in due ancora out

L'esordio stagionale per l'Inter non è stato certamente quello desiderato. Dopo il 2-2 di Marassi contro il Genoa, i nerazzurri hanno ripreso la preparazione in vista della seconda giornata di campionato: sabato a San Siro arriva il Lecce, reduce dal pesante ko contro l'Atalanta. Per la sfida contro i pugliesi Simone Inzaghi potrà contare su una pedina in più.