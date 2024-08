Lautaro Martinez non si allena, salta Inter-Lecce? C'è Taremi con Thuram

MILANO - L'Inter si prepara per il debutto casalingo in campionato, sabato (ore 20:45) i campioni d'Italia ospiteranno il Lecce nella seconda giornata con il dubbio Lautaro Martinez. Il capitano dei nerazzurri era stato lanciato dal primo minuto a Genova malgrado non avesse giocato nessuna amichevole dopo il rientro dalla vacanze post vittoria della Copa America, nella seduta di allenamento tenutasi oggi a San Siro il "Toro" non è sceso in campo per un affaticamento muscolare agli adduttori. Le condizioni dell'argentino verranno rivalutate domani, difficile vederlo dal primo minuto con Simone Inzaghi che deciderà se eventualmente portarlo in panchina. In tutto questo c'è un Mehdi Taremi che scalpita per debuttare al fianco di Marcus Thuram, occasione da titolare anche per Davide Frattesi tra i migliori nel 2-2 di Marassi.