Inzaghi: “L’Inter ha sempre fame, le altre squadre si stanno tutte rinforzando"

"Abbiamo fatto i primi 35 minuti buoni e intensi. Abbiamo pressato alto e recuperato tanti palloni importanti. Gli ultimi 10 minuti abbiamo preso delle ripartenze e non eravamo più lucidi. Poi nello spogliatorio ci siamo parlati e abbiamo capito come gestire meglio la palla". Sono le parole di Simone Inzaghi, intervenuto al termine della sfida contro il Lecce di Gotti, che ha visto i nerazzurri conquistare la prima vittoria in campionato dopo il pareggio all'esordio contro il Genoa. A San Siro, l'Inter si è imposta con il finale di 2-0, firmato Darmian (5') e Calhanoglu (69', rig.). Alla prossima giornata, Inzaghi ospiterà l'Atalanta di Gasperini - gara in programma venerdì 30 agosto alle ore 20.45 - .