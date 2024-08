Inter, arriva l'Atalanta e a Inzaghi il dubbio Lautaro resta

Dopo il pari all'esordio col Genoa e dopo trovato la prima vittoria in campionato a San Siro contro il Lecce , l' Inter cerca il bis nella prossima sfida di Serie A. Una gara tutt'altro che semplice e a tinte decisamente nerazzurre, visto che di fronte ci sarà l' Atalanta di Gian Piero Gasperini per il primo big match stagionale. Una sfida per la quale Simone Inzaghi dovrà attentamente valutare le condizioni del capitano della squadra, Lautaro Martinez .

Lautaro, le ultime verso Inter-Atalanta

Venerdì sera l'Inter ospiterà i bergamaschi, con il match alle ore 20.45. Un appuntamento per il quale è ancora in dubbio la presenza di Lautaro, che aveva saltato la partita col Lecce causa affaticamento muscolare. Nell'allenamento mattutino l'argentino ha rivisto il campo, svolgendo comunque lavoro a parte. Inzaghi insieme al suo staff proveranno a recuperarlo almeno per averlo in panchina nel match contro la Dea.

Sessione di lavoro ad Appiano Gentile in cui Stefan de Vrij si è riuscito ad allenare per tutta la durata dell'allenamento con il resto del gruppo e chissà che non possa essere convocato per la prossima partita contro l'Atalanta. Dunque rosa praticamente tutta a disposizione di Inzaghi, con un unico (grande) punto interrogativo: quello relativo al suo giocatore più rappresentativo, Lautaro Martinez. L'attaccante, nel frattempo, è stato convocato dall'Argentina in vista dell'imminente pausa nazionali: da capire se a questo punto risponderà alla chiamata o meno.