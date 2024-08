Inter, Lautaro Martinez è pronto e vuole giocare. Ma occhio alla variabile Taremi

MILANO - L’artiglieria - più che pesante - è pronta ad essere schierata. Simone Inzaghi per la sfida “Champions” di questa sera contro l’Atalanta dovrà solamente sfogliare la margherita per chi mandare in campo dal primo minuto nel suo attacco. Tutte le frecce sono infatti a disposizione, compreso Lautaro Martinez che negli ultimi due giorni ha lavorato col gruppo, lasciandosi così alle spalle l’elongazione all’adduttore accusata fra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Dopo alcune sedute personalizzate, il capitano è tornato a bussare alla porta del tecnico nerazzurro: «Sono pronto», il concetto più volte ripetuto ad Appiano nelle ultime giornate. L’argentino ha saltato la sfida col Lecce e ha tutte le intenzioni di scendere in campo stasera con la fascia al braccio contro l’Atalanta. Lautaro ha "fame" e ha uno stimolo in più per giocare: ovvero ritrovare la rete in campionato nel suo stadio. Sembrerà assurdo, pensando al fatto che Martinez ha vinto la classifica marcatori nella scorsa annata con 24 reti, ma il numero dieci nerazzurro non segna a San Siro addirittura dal 28 febbraio, proprio nell’ultimo incrocio con l’Atalanta, terminato per 4-0. Sono passati dunque sei mesi, 184 giorni. Ieri Lautaro è stato provato in coppia con Thuram durante la rifinitura e tutta lascia pensare che i timori per possibili ricadute siano passati. L'Inter non voleva correre rischi, pensando anche alla partenza del suo giocatore nel weekend per l'Argentina dove sarà poi impegnato in due gare di qualificazione ai Mondiali.