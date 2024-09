Inter, la lista Champions: Inzaghi fa fuori un suo pupillo, dentro Buchanan

Le scelte di Inzaghi per la Champions League

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Acerbi, Pavard, Bastoni, De Vrij, Bisseck, Augusto.

Centrocampisti: Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Asllani, Frattesi, Zielinski, Dimarco, Darmian, Dumfries, Buchanan.

Attaccanti: Thuram, Martinez, Taremi, Arnautovic.

Lista Champions, le regole e caso Bastoni

Lista A, nella quale nessuna squadra può avere più di 25 calciatori registrati durante la stagione. Di questi, almeno 8 devono essere stati formati da club della stessa lega nazionale e a loro volta tra questi ce ne devono essere 4 formati dal club di appartenenza. Per rispettare questi requisiti, è necessario che il calciatore abbia trascorso in quella specifica lega (primo caso) o squadra (secondo caso) tre stagioni anche non continuative tra i 15 e i 21 anni. Tutta l'Inter è presente in Lista A compreso Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazione non viene considerato dall’Uefa Vivaio Inter, essendo cresciuto nell’Atalanta da U22.

Lista B si possono registrare un numero illimitato di giocatori. Bisogna essere nati dopo il 1° gennaio 2003 e, dal suo 15° compleanno, se è idoneo a giocare per il club per un periodo ininterrotto di due anni o per un totale di tre anni in cui è compreso un periodo di prestito non superiore a un anno. Per quanto riguarda i portieri, ogni società ne deve inserire almeno due in Lista A e almeno tre in totale considerando anche la Lista B. Non ci sono nerazzurri in Lista B