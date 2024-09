Lautaro Martinez, voglie di Pallone d'Oro: "Ho le carte in regola"

Le parole di Lautaro

L'attaccante nerazzurro lo scorso anno si era piazzato ventesimo, stavolta appare con qualche favore in più, anche se non nella top five. "Ho lavorato molto duramente per arrivare a questi livelli, è la seconda volta di fila che rientro nei 30 candidati al Pallone d'Oro e penso di avere le carte in regola per starci. Anche perché negli anni precedenti ho lavorato duramente e sofferto molto" ha sottolineato Lautaro Martinez a Tnt Sports.