Inzaghi e l'Inter stile futsal: "Con Conte tutto codificato, ora più libertà"

MILANO - Inter-Atalanta prima della sosta è stata una gara manifesto del calcio che Simone Inzaghi sta portando nella squadra nerazzurra. Un gioco che va oltre il 3-5-2 come evidenziato soprattutto nelle ultime due stagioni. Al di là del risultato (4-0), ad impressionare sono stati i movimenti dei calciatori di Inzaghi, nessuno quasi mai nella sua zona di competenza in fase offensiva. Dimarco si trovava spesso al centro dell’attacco, Pavard tagliava dal centrodestra della difesa a sinistra, Bastoni svolgeva il solito ruolo di ala d’assalto, Acerbi lasciava la difesa per portarsi in impostazione in mezzo al campo con due dei tre centrocampisti che di volta in volta si abbassavano ai lati di Sommer per costruire dal basso. E ancora Darmian a fare da pendolo fra difesa e fascia destra, Lautaro pronto ad abbassarsi per aprire spazi ai compagni. Un continuo movimento, come se il fattore determinante dell’azione d’attacco fosse l’occupazione di uno spazio preciso, non chi ci fosse a occuparlo.