Marotta risponde: "Italia, Inter, Scudetto e Commisso. Ecco cosa penso"

Mentre l'Italia sarà impegnata contro Israele a Budapest nel secondo turno della Lega A di Nations League, al Centro tecnico di Coverciano si terrà una cerimonia organizzata dal club calcistico fiorentino della Settignanese. Tra coloro i quali riceveranno un riconoscimento anche Beppe Marotta , a cui andrà il premio Nereo Rocco . Il presidente dell' Inter a proposito degli azzurri, vincitori 3-1 in rimonta al Parco dei Principi contro la Francia nel match d'esordio nella competizione, ammette: "Io sono fiducioso che questo gruppo della Nazionale e questo allenatore ci possano portare lontano, quando c'è un gruppo nuovo bisogna avere solo la pazienza per amalgamare i concetti del nuovo tecnico ma credo che la qualità che questi ragazzi esprimono sia di alto livello".

Marotta sulla lotta scudetto e su Commisso

"Il Consiglio dei saggi sarà operativo fra poco, ma assolutamente con uno spirito consultivo non esecutivo, seguendo la linea della Figc, del presidente Gravina - continua il numero uno dei campioni d'Italia -. Il nostro è solo un apporto di esperienza al movimento calcistico italiano perché è giusto che si possa sentire un po' la voce degli addetti ai lavori dei club, niente di più". Parlando del campionato di Serie A, il dirigente dell'Inter chiarisce: "La griglia delle squadre interessate alla vittoria finale credo sia sempre la stessa ormai da anni, a cui aggiungerei comunque con autorevolezza l'Atalanta che merita un riconoscimento per quello che ha fatto in questi anni, per la posizione che ha acquisito in campo nazionale ed europeo. Credo che fra queste squadre uscirà la vincitrice dello scudetto". Al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che nelle scorse ore ha sollevato dubbi sulla regolarità della modalità d'iscrizione al campionato di alcuni club, Marotta replica: "Ho molto rispetto di Commisso, credo che siano esternazioni non suffragate visto che l'Inter adempie a tutti i suoi doveri e criteri finanziari che sia l'Uefa che la Figc ci impone di rispettare".