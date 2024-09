Inter, il dopo Acerbi è per quattro: due Serie A e due fuori, i nomi

MILANO - All’Inter è già iniziato il casting per l’erede di Acerbi . Il pretoriano di Simone Inzaghi taglierà il traguardo dei 37 anni il 10 febbraio e questo fa pensare che nell’estate che verrà il grande colpo sarà proprio nel cuore della difesa. Anche perché il “guardaspalle” dell’italiano è Stefan De Vrij che di anni, sempre a febbraio (il 5) ne compirà 33: l’Inter ha l’opzione per rinnovargli il contratto in scadenza per un’altra stagione (facile pensare che verrà fatto) ma urge comunque dare una bella rinfrescata nel ruolo. In tal senso Marotta, Ausilio e Baccin si sono già mossi per tempo un anno fa bloccando Piotr Zielinski per garantire a Inzaghi un paio di opzioni (l’altra è Frattesi) alle spalle di Henrikh Mkhitaryan, 36 anni a gennaio.

Schuurs e Scalvini, come stanno

Schema che sarà ripetuto per il centrale della difesa, dove quattro - al momento - sono i profili monitorati: due possibili svincolati più due vecchie conoscenze di Ausilio, già promossi a pieni voti. Giocano entrambi nel nostro campionato ed entrambi - per uno scherzo del destino - sono fermi ai box per infortuni che necessiteranno ancora parecchi mesi di stop. Identikit che portano a Perr Schuurs e Giorgio Scalvini. I due hanno sempre giocato a tre, a livello anagrafico rientrano perfettamente nei parametri di Oaktree (Scalvini compirà 21 anni a dicembre, Schuurs 25 a novembre) e, quasi superfluo sottolinearlo, conoscono alla perfezione il nostro calcio. Il fatto che si ragioni in ottica estiva permetterà all’Inter di valutare il recupero di entrambi (l’olandese dovrebbe rientrare a novembre, l’azzurro - operato a giugno per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - dovrebbe rimettere piede in campo tra dicembre e gennaio). Quasi superfluo sottolineare come il profilo che più stuzzica i dirigenti nerazzurri sia quello di Scalvini, per la politica marottiana legata allo zoccolo duro italiano, perché il suo procuratore - Tullio Tinti - è pure quello di Inzaghi e soprattutto perché l’Inter di garantirebbe un titolare per i prossimi 15 anni.