Digos: Zanetti chiamava gli ultras Inter. Beretta, omicidio con 20 coltellate

Zanetti e le conversazioni con la Curva Nord

Si legge nell’articolo del quotidiano: "Tali toni confidenziali non possono far escludere che Zanetti possa in futuro concedere agevolazioni alla Curva nel momento in cui la nuova stagione, con una possibile parziale riapertura sta per cominciare". La nota è del 31 agosto 2020, il decreto di ottobre. Siamo in emergenza Covid con stadi ancora chiusi. Sul fronte curva è il periodo in cui regna Vittorio Boiocchi, ucciso nel 2022. Gli inquirenti lanciano l'allarme sui rapporti tra Zanetti (non indagato) e gli ultras a partire da telefonate riassunte dallo stesso gip: "Dalle conversazioni emerge che Zanetti si è relazionato con soggetti appartenenti alla Curva Nord quali De Piano e Bosetti in merito alla rescissione del contratto con l'allenatore Conte rivelando anche particolari della vicenda ignoti alla stampa". Sul profilo social di Marco Ferdico, attuale capo della Nord, è postata una foto del giugno 2023 all’interno di uno store di magliette con Zanetti e a fianco Giancarlo Ferdico, padre di Marco, indagato per gli scontri dopo Inter-Juve (del 4 febbraio scorso, ndr). Dietro di loro, Andrea Beretta.