Inzaghi: "Preso un eurogol. Siamo stati meno lucidi del solito"

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in casa del Monza della sua Inter firmato dalle reti di Dani Mota e Dumfries. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "L'approccio la squadra l'ha fatto bene, nei primi venti minuti abbiamo creato parecchio. Avremmo dovuto però sbloccare la partita, come l'anno scorso. Ci sono state occasioni importanti; poi dopo i primi venti minuti siamo stati un po' lenti a far girare la palla, e abbiamo avuto poca qualità nell'ultimo passaggio. Siamo stati meno lucidi del solito. Il Monza ha fatto una buona partita. Nel secondo tempo siamo stati un pochettino lenti, e abbiamo preso un eurogol".