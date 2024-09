Dimarco infortunato, problemi per Inzaghi: dubbio City, le condizioni

Brutte notizie in casa Inter dopo il pari contro il Monza. Simone Inzaghi, infatti, potrebbe dover fare a meno di Federico Dimarco per la gara di Champions League contro il Manchester City. L'esterno ha accusato un fastidio muscolare proprio nel finale della gara con i nerazzurri senza cambi, ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al termine del match finito poi 1-1. A distanza di poche ore, però, è arrivato il responso sulle sue condizioni.

Infortunio Dimarco, in dubbio per City-Inter Un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per Dimarco. Un problema su cui c'è da porre grande attenzione per non incappare in uno stop ben più lungo. Per l'esterno, al momento, ci sono due giorni per provare a recuperare ma la sensazione è che Inzaghi non voglia comunque rischiarlo per evitare di perderlo per più tempo.

Dunque è molto difficile un suo utilizzo anche se il tecnico attenderà la giornata di martedì per fare ulteriori valutazioni sul classe '97 e capire meglio le sue condizioni. Oltre alla gara con il City potrebbe anche non essere in campo per il derby in programma domenica sera a San Siro. La decisione definitiva verrà comunque presa dopo la rifinitura ad Appiano Gentile e prima della partenza per l'Inghilterra. Non dovesse essere della partita al suo posto giocherà Carlos Augusto, utilizzato come centrale di sinistra nella gara contro il Monza per dare riposo a Bastoni.

