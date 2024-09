Dimarco infortunato, niente City-Inter ma non è l'unica assenza per Inzaghi

L'assenza di Federico Dimarco per la gara di Champions League è stata confermata dopo le sensazioni dell'allenamento mattutino. Simone Inzaghi, assieme al suo staff, ha deciso di non portarlo a Manchester per la sfida contro il City di mercoledì 18 settembre alle ore 21. L'Inter, dunque, dovrà fare a meno dell'esterno sinistro ma l'allenatore sta già pensando alle possibili alternative. Oltre a lui sarà assente anche Marko Arnautovic.

Dimarco-Arnautovic, la doppia assenza Inter Se per Dimarco il problema è muscolare - affaticamento alla coscia destra - e potrebbe costargli anche il derby di domenica sera con il Milan a San Siro, per l'attaccante austriaco invece è toccato stare a riposo dopo un attacco febbrile. In avanti, Inzaghi, resta comunque coperto perché oltre alla coppia titolare Lautaro-Thuram ci sono anche Taremi e Correa come possibili alternative.

Per quanto riguarda la fascia sinistra il tecnico dovrà fare le sue valutazioni anche pensando al match con i rossoneri nel caso in cui il classe '97 non dovesse recuperare. Al momento la soluzione più ideale è quella di utilizzare Carlos Augusto a tutta fascia, ma ci potrebbe essere anche l'opzione di Darmian dirottato a sinistra e Dumfries a destra. Ci sono ancora più di 24 ore per capire chi scenderà in campo ma le alternative al tecnico di Piacenza non mancano.

