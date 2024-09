Pagelle City-Inter: Calhanoglu, piede delle grandi notti. Taremi anche rifinitore

Darmian 5.5 Il solito diligente Don Matteo. Ma perché non tira quando Taremi lo mette davanti ad Ederson? Dumfries (30' st) 6.5 Subito una palla d'oro per Mkhitaryan.

Acerbi 6.5 Italians do it better: a ripetizioni di marcatura stretta si va da lui.

Bisseck 6.5 Non è un caso che Inzaghi gli dia fiducia: l'asticella è sempre più alta, ma lui la supera ogni volta. Pavard (30' st) 6 Concentrato nel finale.

Barella 6.5 Guida ogni transizione con dinamismo e lucidità: la maturità si dimostra in serate così.

Calhanoglu 6.5 Piede delle grandi notti. Ispira le ripartenze dell'Inter sapendo di vivere una sorta di esame, al cospetto di Rodri. Test superato. Frattesi (37' st) ng .

Zielinski 6.5 C'era chi pensava che l'ultimo anno nero col Napoli fosse l'inizio della sua fine. Altroché: nel primo tempo danza sul pallone e orchestra le azioni più pericolose. Anche senza Mkhitaryan la vita è bella. Mkhitaryan (21' st) 5.5 Si divora la palla del vantaggio.

Carlos Augusto 6.5 Il paragone con Dimarco, nell'ultimo biennio, farebbe sembrare tutti dei brutti anatroccoli. Non lui, che gioca una signora partita: ormai non è più un ospite a certi livelli.

Thuram 5.5 Strozza la chance che si ritrova tra i piedi. Avrà tempo per consacrarsi anche in Champions League: rimandato ad ottobre. Lautaro (21' st) 5.5 Nessuno si è accorto del suo ingresso: non è normale.

Taremi 6.5 Pure in versione rifinitore ha decisamente il suo perché in questa Inter. Fa giocare bene ogni compagno che gli sta vicino: il gol è solo questione di tempo.

All. Inzaghi 6.5 Incarta di nuovo Guardiola, come a Istanbul. Il piano gara funziona nuovamente, ma come nella finale di Champions League del 2023 manca solo la ciliegina. Arriverà. Al derby ci arriva fischiettando rispetto a Fonseca.

Nyberg 6.5 Amministra agevolmente.