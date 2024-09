Inter-Milan, Calhanoglu infuoca il derby: la provocazione social

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Milan , con lo start del derby fissato questa sera alle 20.45. Ad infuocare gli animi a poche ore dalla gara ci ha pensato l'ex di turno, Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco ha infatti pubblicato una story sul proprio account Instagram destinata a far discutere, e che di certo non avrà fatto piacere ai suoi ex tifosi, quelli rossoneri.

Calhanoglu, lo sfottò pre Inter-Milan

Calhanoglu ha postato un video in una story su Instagram per presentare la sfida di San Siro di questa sera. Una clip in cui vengono immortalati alcuni momenti di derby passati che lo ritraggono tra tackle e rigori segnati, raffigurati all'interno di stelle. Nulla di strano, se non fosse per l'apparizione alla fine del video di una scritta che non lascia spazio ad interpretazioni. La possibile dicitura 'Inter vs Milan' vede i nomi delle due squadre sostituiti... dalle stelle che hanno sul petto.