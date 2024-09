Bergomi: "L'Inter non è la più forte della A. Vi spiego la mia"

Beppe Bergomi ha analizzato la gara dell' Inter : " Ha approcciato male la partita . L'età media dei nerazzurri è la più alta in Serie A e ha sofferto in mezzo al campo. Saltati sistematicamente e ammoniti. Sulle preventive dovevano sempre rincorrere. Fisicamente non l'ho vista bene. Due partite di alto livello così vicine come City e Milan fa fatica a sostenerle sia mentalmente che fisicamente . Secondo me l’Inter non è la squadra più forte della Serie A , l’anno scorso è stata la più brava e quando dico brava parlo di atteggiamento, attenzione e voglia di vincere lo Scudetto. Se tornano ad avere quella mentalità lì rientrano in lizza per il campionato e possono competere".

L'analisi si è allargata anche alle prime gare di questa stagione: "L'Inter contro il Genoa fa bene ma prendi un gol per incertezza e sono tutte cose mentali. Ad un certo punto secondo me l’Inter si doveva accontentare dell’1-1, ti devi accorgere che sei in difficoltà e che il Milan sta meglio. Devi leggere le partite. C’è tutto il tempo, ma se non ritrovano l’atteggiamento diventa difficile. La difesa è vecchia e lenta: appena accelerano, vanno in difficoltà. Acerbi è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è veloce. Così non va bene: l’Inter deve stare in Champions". A chiuso parlando della partita di Lautaro Martinez: "Se devo essere sincero, non mi è dispiaciuto: ha dato una mano ai compagni, pur non trovando la porta".