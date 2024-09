Inzaghi trema, Barella ko: problema post derby, comunicato Inter, ne salta tre

Inter , oltre il danno la beffa. I nerazzurri sono usciti sconfitti dall'ultimo derby con il Milan , interrompendo così la striscia di 6 stracittadine vinte consecutivamente. Oltre al ko contro i rossoneri, che ferma così la squadra di Simone Inzaghi a quota 8 punti in classifica, arriva un'altra brutta notizia per la compagine interista: problemi per Nicolò Barella . Il centrocampista è stato costretto ad approfondire la questione attraverso esami strumentali.

Inter, problemi per Barella: il punto

Ieri la giornata di riposo, oggi per l'Inter ritorno al lavoro in vista del match di questo sabato contro l'Udinese. Allenamento odierno al quale non ha però partecipato Barella: l'ex Cagliari infatti è stato vittima di un fastidio muscolare durante la partita con il Milan, uscendo anzitempo e venendo sostituito al 74' da Zielinski. Il centrocampista ha già sosenuto gli esami strumentali nelle scorse ore, con l'esito già arrivato.

"Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". Questo il comunicato del club, dunque Barella sarà costretto ad assentarsi in una settimana intensa per l'Inter: sabato la sfida al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, martedì appuntamento di Champions a San Siro contro la Stella Rossa e il sabato successivo sfida casalinga contro il Torino attualmente primo in classifica. Il classe 1997 sarà costretto a saltare tutti e tre gli impegni, e sarà quindi out fino alla sosta nazionali