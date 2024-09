Oaktree apre il portafoglio: bilancio Inter approvato, scendono le perdite

MILANO - Il Consiglio di amministrazione dell'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2023/24, al termine della riunione che si è tenuta ieri presso la sede del club in viale della Liberazione. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti, che sarà convocata per la fine di ottobre. "Si evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23, che passano da 85 a 36 milioni di euro, un decremento pari a circa 50 milioni di euro. Questo risultato è generato da un lato da un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro per un valore totale che si attesta a 473 milioni di euro, dovuto ai risultati dell’area sportiva che hanno portato ad un aumento del fatturato commerciale. Allo stesso tempo i costi di produzione restano pressoché stabili rispetto all’anno precedente, per un totale di 464,5 milioni di euro. Diretta conseguenza di questi andamenti è un aumento netto del valore della produzione per 9 milioni di euro, rispetto a una perdita di 40 milioni di euro nello scorso esercizio", fa sapere il club nerazzurro.