Acerbi o De Vrij, Inter al bivio: per Oaktree un solo rinnovo

MILANO - Perché per Francesco Acerbi e Stefan De Vrij il tempo passa. Su ben due assi temporali differenti. Da una parte c'è un contratto, che dice che per entrambi la data di scadenza dell'attuale rapporto lavorativo con l'Inter è il 30 giugno 2025. Dall'altro c'è la carta d'identità, che per entrambi ha superato quota 30: a giugno saranno 37 per l'azzurro, 33 per l'olandese. E con la nuova proprietà, OakTree, l'impressione è che solo per uno dei due arriverà un prolungamento di contratto. Perché il diktat della proprietà americana (si è già visto per il vice Bastoni) è quello di svecchiare la rosa, puntando su giocatori che possano avere ancora tanti anni di carriera davanti. Difficile pensare che per entrambi i centrali attualmente in rosa arrivi un rinnovo. Più probabile che alla fine, come per gli Highlander, ne resterà solo uno.

Inter, Acerbi o De Vrij? Solo uno rinnoverà