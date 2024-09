Inzaghi: "Reazione dopo il derby, dispiace per i gol non fatti". E su Lautaro...

Al termine della sfida del Bluenergy Stadium, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dei suoi sull'Udinese per 3-2. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "In prima battuta i ragazzi sono stati fantastici, sono molto soddisfatto, siamo venuti su un campo difficile, l'Inter ha giocato un buonissimo primo tempo, ma la pecca è stata non fare qualche gol in più perché abbiamo avuto 4 occasioni nitide. Poi dopo il gol preso non abbiamo perso concentrazione. Abbiamo fatto 3 gol, ma per quanto creato andava fatto qualche gol in più. Abbiamo preso 2 gol con Sommer che non aveva dovuto fare grandi parate ed è stato bravissimo nella gestione. Venivamo da una settimana delicata, dopo aver subito la sconfitta nel derby, ma avevamo lavorato bene".