Altobelli applaude: "Che bravo Taremi, è uno da Inter. Quando lo vidi in Qatar…”

Esperienza, tecnica e doti invidiabili al servizio della squadra. La dimostrazione pratica del concetto di co-titolare. Un’arma in più per l’Inter. Nella prestazione di Mehdi Taremi contro la Stella Rossa sono emerse tutte le peculiarità dell’attaccante, capace di giocare con e per i compagni di squadra, oltre che di essere decisivo per il risultato finale, vedi i due assist al bacio per Arnautovic e Lautaro , insieme alla rete siglata dagli undici metri ai serbi, la prima ufficiale con la maglia nerazzurra. Insomma, dopo un precampionato da protagonista, almeno sino all’infortunio, e una primissima parte di stagione per forza di cose condizionata dallo stop subito, l’iraniano è pronto per essere una risorsa più che preziosa per i campioni d’Italia. Da subentrante che toglie le castagne dal fuoco, al titolare che sin dai primi minuti indirizza un match: «Ha tutte le qualità per essere un ottimo giocatore per l’ Inter - la convinzione di Alessandro “Spillo” Altobelli -. Parliamo di uno bravo di testa, che possiede un buon dribbling, è altruista e non egoista, come si è visto nell’ultimo turno in Champions, dove ha segnato e fornito due grandi assist ai compagni di squadra. Il gol di Arnautovic lo segnavo anche io (ride, ndr), bastava praticamente spingerla dentro. Poi però Taremi ha pure ha realizzato il rigore del 4-0. Direi che chi ha creduto in lui all’Inter ha avuto ragione».

Non una sorpresa

Non una sorpresa per Altobelli, visto che conosceva Taremi da svariato tempo: «Tutti lo hanno scoperto dopo la sua esperienza col Porto, io in realtà lo avevo già visto all’opera in Qatar, all’Al-Gharafa (dove Taremi aveva militato nella stagione 2018-19, ndr). Quando giocava lì non mi ero chiesto se fosse da top club, ma le assicuro che si vedeva già allora quanto fosse forte. Si capiva che avrebbe tranquillamente potuto giocare in Europa. Poi certo, ora parliamo dell’Inter, una delle migliori squadre del mondo: per me Taremi è uno che potrà dire la sua. Ha bisogno di tempo e spazio, ma si è già visto che allenatore e società hanno fiducia in lui». Schierato due volte su due da Inzaghi dal 1’ in Champions League (torneo in cui il classe ’92 vanta il 100% dei minuti disputati), Mehdi ha giocato più in Europa che in Serie A, visto che in campionato è sceso in campo solo per 165’ nei cinque gettoni raccolti: «È all’inizio del suo percorso nerazzurro e da noi ha giocato solo una partita per intero (contro il Lecce, fornendo tra l’altro un assist, ndr). Sul numero di gol e assist lascerei stare. Io gli auguro solo di segnare più gol possibili - prosegue Altobelli -. Se sarebbe servito contro il Milan? Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, possiamo giudicare solo quello che vediamo».

Resta così la convinzione che possa arrivare lontano, ThuLa permettendo: «Logicamente Lautaro è intoccabile, Thuram quasi. Ma Taremi si sta mettendo in luce e ha fatto bene quando è stato chiamato in causa. Lo stesso, mi lasci aggiungere, devo dirlo anche per Arnautovic. La squadra sa che può contare su di loro. Non sono dei titolari fissi, ma dei ragazzi stimati da compagni e allenatore». In attesa di sfondare definitivamente in Italia, Taremi è già chiaramente un idolo indiscusso nel suo Paese. E non solo. L'iraniano infatti è tra i tre candidati dell'Afc Asian International Player of the Year (insieme a Al Tamari del Montpellier e a Son Heung-min del Tottenham).