Inter, incubo commissariamento: il pm che indaga lo ottenne per un club

MILANO - Paolo Storari, sostituto procuratore che sta indagando sulle infiltrazioni criminali nel tifo organizzato milanese è già stato protagonista di un “unicum” nel mondo del calcio: il commissariamento del Foggia, disposto dai magistrati milanesi proprio su richiesta di Storari. Precedente che dimostra come il “cartellino giallo” rivolto ai dirigenti di Inter e Milan, non sia un semplice avvertimento. Alle pubbliche dichiarazioni di collaborazione dovranno seguire i fatti. I club dovranno ora dimostrare di aver chiuso i loro legami con le curve, altrimenti rischiano l’amministrazione giudiziaria, vale a dire che uomini scelti dal tribunale affianchino i dirigenti per far sì che le società calcistiche vengano gestite correttamente. È la possibile conseguenza del “procedimento di prevenzione” attivato dalla Procura di Milano in seguito all’inchiesta sulle infiltrazioni criminali nel tifo organizzato milanese. Provvedimento applicato in Italia soltanto una volta sola, al Foggia, per una vicenda che risale al 2018 quando fu arrestato Fedele Sannella, patron del club, perché accusato di aver riciclato 380mila euro per pagare in nero procuratori, calciatori e allenatori. Il club - che all’epoca dei fatti giocava in Serie B - per sei mesi fu amministrato da un commercialista barese: Nicola Giannetti.