Inzaghi: "Inter, una partita così non può finire 3-2. Paghiamo ogni errore"

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la vittoria in casa contro il Torino per 3-2 arrivata grazie alla tripletta di Marcus Thuram. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Abbiamo fatto tre vittorie consecutive dopo un derby perso. Non posso dire nulla alla squadra. Abbiamo vinto meritatamente tutte e tre le gare. Dobbiamo migliorare in certi aspetti, una partita così, dove abbiamo approcciato benissimo i due tempi pur essendo alla terza in una settimana, non può finire 3-2. Nella fase di non possesso al minimo errore paghiamo, sono fiducioso io e lo sono i ragazzi. Tutti quanti sappiamo di dover continuare a lavorare come stiamo facendo". Poi su Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan ha affermato: "Erano giocatori che potevano fare tre gare in una settimana. Stiamo crescendo tutti. Ho bisogno di tutti. Mi mettono sempre in difficoltà quando devo scegliere la formazione perchè si allenano bene tutti quanti. Le mie non sono scelte mirate, ma derivate".