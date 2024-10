"Per fortuna che c'è il Var...": Inzaghi ritira il premio e commenta così

ROMA - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi si è recato oggi a Roma per ricevere il premio “Scopigno-Pulici”, a margine dell'evento ha rilasciato dichiarazioni facendo il punto della situazione alla pausa Nazionali. I campioni d'Italia arrivano alla pausa come unici inseguitori del Napoli: "Lo avevo già detto alla vigilia, tutte le gare sono insidiose, tante squadre si sono rafforzate e punteranno a vincere il campionato, cercheremo di dare il massimo. Devi competer in tutte le competizioni che portano dispendio fisico e mentale, è però il bello del calcio”.