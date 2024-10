Inzaghi, l’aereo è pronto al decollo: il clamoroso retroscena Inter

MILANO - Erik ten Hag è un allenatore sempre sul cornicione. Sembrava destinato a cadere giù, ma il Manchester United ha smentito l’arrivo di Thomas Tuchel (dato per fatto da più parti) confermando la fiducia all’olandese. Fondamentali saranno per lui i risultati nelle prime due gare dopo la sosta, contro Brentford e il Fenerbahçe di José Mourinho (un ex a quelle latitudini), tuttavia il casting per trovare un sostituto dell’olandese è già stato avviato da un po’ di tempo.