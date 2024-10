Bonolis, frecciata a Conte: "Antagonista Inter? Napoli meno attrezzata ma..."

"Come penso andrà a finire Roma-Inter? Spero duri 94 minuti". Così Paolo Bonolis ironizza sulla prossima sfida di campionato tra le formazioni di Juric e Inzaghi , attese domenica 20 ottobre alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. I nerazzurri, reduci dal successo interno contro il Torino, si presentano all'appuntamento con 14 punti in classifica. I giallorossi invece proveranno a ritrovare la vittoria dopo il pareggio di Monza. Un risultato interessato da non poche polemiche circa le scelte arbitrali , che nella stessa giornata hanno interessato anche il bianconero Conceicao (che salterà dunque la sfida interna contro la Lazio).

Bonolis: "Ecco chi è l'anti Inter"

Il celebre conduttore, noto tifoso interista, si è detto cauto sui pronostici del match valido per l'8ª giornata di Serie A: "Sinceramente non so cosa succederà, sono due belle squadre e vedremo cosa ci attende". Bonolis ha poi scelto una soluzione scaramantica per rispondere a chi sia l'anti Inter in questo campionato. "Chi è l'antagonista dell'Inter fra Juve e Napoli? Lo sono tutte. Ci sono anche Milan, Roma, Lazio, Fiorentina. Il campionato è appena cominciato ed è impossibile dire qualsiasi cosa. Ci sono squadre attrezzate e altre meno, ma che hanno comunque il vantaggio di non disputare le coppe", ha concluso.