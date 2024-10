Barella vuole riprendersi l'Inter e tornare al top per la Juve: le tappe

MILANO - Come definizione dell’aggettivo scalpitante in Treccani stanno per aggiungere all’elenco degli esempi: come un Nicolò Barella, fermo dal 23 settembre che sta per tornare in gruppo. Si è allenato a parte per tutta la settimana, Bare. Anche nei giorni che Inzaghi aveva concesso di riposo alla squadra. Ha visto le partite della Nazionale dalla tv per la seconda volta dall’inizio della Nations League (nel turno di settembre era rimasto fuori per essersi operato al naso). Adesso il centrocampista vuole tornare a prendersi il suo posto in mezzo all’Inter. Perché Barella sta bene: la distrazione al retto femorale della coscia destra è alle spalle. Tanto che martedì, alla ripresa degli allenamenti che avverrà nel pomeriggio (oggi e domani sono stati lasciati liberi da Inaghi), Nicolò con ogni probabilità si allenerà insieme ai compagni in gruppo. Ottima notizia per Inzaghi. Il quale farà poi le sue valutazioni una volta rientrati alla base tutti i nazionali interisti impegnati per il mondo, per capire se Barella sarà candidabile per una maglia da titolare a Roma - o se invece potrà subentrare a gara in corso.