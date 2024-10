"Lautaro merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro": Scaloni sicuro

Lautaro Martinez candidato numero uno alla vittoria del Pallone d'Oro 2024 . È questo il pensiero del tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni , che reputa il bomber dell' Inter il papabile vincitore dell'ambito premio. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Bolivia valido per le qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali, con l'Argentina momentaneamente al primo posto a tre punti di vantaggio dalla Colombia . Si preannuncia un match tutt'altro che facile per l'Albiceleste, che affronterà la nazionale boliviana nel suo momento di forma migliore: 4 vittorie nelle ultime 5 partite . Stando a quanto riportato dalla stampa sudamericana, il 'pupillo' di Scaloni - Lautaro Martinez - strapperà una maglia da titolare nell'imprevedibile sfida, che verrà probabilmente affiancato da Messi e Julian Alvarez .

Lautaro, le parole di Scaloni

La fiducia da parte del proprio allenatore per un calciatore - specialmente per un attaccante - significa molto, ed è indubbiamente una motivazione in più a dare il massimo in campo. Ne sa qualcosa proprio Lautaro Martinez, la cui fiducia da parte di Scaloni si potrebbe definire addirittura spropositata, in quanto rappresenta un vero e proprio investimento. Il ct dell'Albiceleste ha infatti parlato alla vigilia del match con la Bolivia per le qualificazioni ai Mondiali, spendendo parole importanti per il capitano dell'Inter: "Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol, se lo merita più di chiunque altro. Spero che sia lui a vincere il trofeo, è un ragazzo che apprezzo molto e spero che gli diano questa opportunità , ma se non sarà adesso, sarà nei prossimi anni perché ha ancora un grande futuro davanti a sé", ha concluso Scaloni.