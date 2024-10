Inter, l'ammissione di Calhanoglu: "Incontrai i capi ultras della curva"

Hakan Calhanoglu ha ammesso di aver incontrato alcuni dei capi ultrà della Curva Nord nerazzurra, ovvero Marco Ferdico e Andrea Bellocco , senza però mai andare a cena con loro. Questo quanto emerso dopo che il centrocampista dell' Inter è stato ascoltato dagli investigatori in merito all'inchiesta denominata "Due Curve", portata avanti dalla Procura di Milano. Una rivelazione che, di fatto, andrebbe in contrasto con l'ormai celebre articolo 25 del codice di giustizia sportiva .

Inter e Curva, le rivelazioni di Calhanoglu

Calhanoglu avrebbe ammesso, nonostante le raccomandazioni da parte dei dirigenti dell'Inter di evitare ogni tipo di contatto con gli ultrà, di essersi incontrato anche in segno di riconoscenza dopo uno striscione di solidarietà da parte della Curva Nord. Il tifo organizzato ha scritto "Vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi", in seguito al terremoto che nel febbraio 2023 ha colpito proprio la Turchia, luogo d'origine del centrocampista. Un gesto che il calciatore avrebbe apprezzato, donando così alla Curva Nord alcune sue maglie indossate in campo da regalare ai bimbi ricoverati in ospedale. In merito all'omicidio Bellocco dello scorso 4 settembre, invece, Calhanoglu ha affermato di aver capito chi era soltanto dopo aver visto la sua fotografia sui giornali.