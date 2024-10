Inzaghi e il tour de force: "Servirà una grande Inter. Ci sarà Berenbruch"

Per la trasferta di Roma servirà "una grande Inter". Parola del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi , che manda un messaggio chiaro ai suoi: bisogna ripartire subito al top dopo la sosta per le nazionali. "Sappiamo che tipo di avversario andiamo ad affrontare - ha spiegato l'allenatore a Inter Tv -. Juric l'abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma e noi dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso che in non possesso ". Sarà infatti una trasferta particolarmente insidiosa per i nerazzurri e non solo per il livello dei giallorossi. La sfida arriva subito dopo la sosta e soprattutto prima di una settimana calda, con le gare contro Young Boys in Champions League e lo scontro diretto con la Juventus in campionato di domenica prossima. "La sosta delle nazionali non ci deve influenzare, prima della sosta venivamo da tre vittorie, dobbiamo continuare il nostro percorso - ha proseguito Inzaghi -. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino ma in questi ultimi due o tre giorni abbiamo lavorato bene, sapendo che ricominciamo con una partita molto difficile all'Olimpico contro la Roma".

Out Zielinski e Asllani, Thuram in coppia con Lautaro

Decisivo sarà anche il turnover, con Inzaghi che però domani all'Olimpico ripartirà con i suoi titolarissimi: "Sappiamo che andiamo incontro a sette partite in venti giorni, quindi dovremo essere tutti bravi ma in questo momento l'unico mio pensiero e della squadra è prepararci bene per la partita di domani sera contro la Roma. Cercheremo di attingere a tutta la rosa sapendo che abbiamo dei ragazzi che quotidianamente cercano di mettere me e il mio staff in difficoltà per le scelte". Scelte però che saranno ridotte in particolare a centrocampo, dove oltre a Zielinski non ci sarà anche Asllani per una leggera distorsione al ginocchio. Inzaghi punterà così su Barella, che tornerà dal 1' dopo aver saltato le ultime gare a causa di un infortunio muscolare, mentre in attacco il tecnico rilancerà da subito la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. "Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti, alcuni come Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi però sono rientrati abbastanza bene, a parte Zielinski che è rientrato con un problemino e non ci sarà. Asllani ieri ha avuto una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà ma porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente della Primavera, quindi andremo senza nessun tipo di problema. Marcus sta continuando a lavorare bene, come ha fatto lo scorso anno e come continua a fare quest'anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, c'è qualche piccolo accorgimento su cui lavoriamo quotidianamente insieme allo staff ma l'importante è che continui a lavorare come ha fatto in quest'ultimo anno e mezzo", ha concluso Inzaghi.