Inter, infortuni pesanti contro la Roma: Champions e Juve, Inzaghi ora trema

ROMA - 7 partite in 20 giorni, l'Inter inizia il suo tour de force all'Olimpico contro la Roma nel posticipo dell'8° turno di Serie A e dopo mezz'ora sono due le brutte notizie che fanno tremare Simone Inzaghi. Nel giro di 27 minuti il tecnico nerazzurro è costretto ad eseguire due cambi forzati: prima l'ingresso in campo di Frattesi al posto di Calhanoglu dopo soli 12', poi quello di De Vrij per Acerbi. Due infortuni che pesano per l'economia della gara contro i giallorossi e anche per i prossimi impegni ravvicinati tra Champions e campionato con tanto di derby d'Italia contro la Juventus.