Inzaghi: "Dopo mezz'ora avevo quasi finito i cambi...Calhanoglu, stop in tempo"

ROMA - L'Inter espugna l'Olimpico superando la Roma grazie ad un gol di Lautaro Martinez regalato da una doppia ingenuità di Zalewski prima e Celik poi. Porta a casa tre punti preziosi Simone Inzaghi che risponde alle vittorie di Napoli e Juventus riprendendosi la seconda piazza a -1 da Conte e a +1 da Thiago Motta. Il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della partita: "Quando non abbiamo preso gol lo abbiamo fatto contro squadre importanti. Stasera con le difficoltà che abbiamo avuto siamo stati bravi contro una Roma importante. Una volta sbloccata abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, dovevamo farlo però non dimentichiamo quanto è diffiicle giocare all'Olimpico". Sugli infortuni non nasconde preoccupazione: "Avevamo qualche problema in mezzo perchè Asllani e Zielinski hanno avuto problemi. Calhanoglu non stava bene, ma era andato tutto bene nel riscaldamento. Probabilmente con Asllani e Zielinski avrei fatto altre scelte. Lui è generoso, si sacrifica e penso che si sia fermato in tempo. Il dolore è rimasto come prima della gara. Grazia ai ragazzi perchè dopo mezz'ora avevo quasi finito i cambi".