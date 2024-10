Bastoni a Lautaro: “Ma che ca**o dici”: il siparietto social diventa virale!

Regna il buon umore in casa Inter dopo il successo di misura all'Olimpico contro la Roma. Decisivo un gol segnato nel secondo tempo dal capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez. E proprio il Toro è stato preso di mira (scherzosamente) dai propri compagni di squadra sui social, in merito ad alcune dichiarazioni dell'argentino nell'immediato post gara. Parole che Bastoni, Barella, Arnautovic e Dimarco non hanno perdonato.