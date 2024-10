Calhanoglu salta la Champions, Inter-Juve è a rischio: l'esito degli esami

Si complica la gestione del calendario per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, chiamato a preparare i prossimi impegni stagionali contro Young Boys e Juve rispettivamente del 23 e 27 ottobre, dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per la prossima giornata di Champions. A rischio anche la presenza in campo contro i bianconeri a San Siro. Il centrocampista turco ha accusato un problema all'adduttore della coscia sinistra nel corso della gara contro la Roma all'Olimpico - vinta dagli ospiti per 1-0 - che lo ha costretto ad abbandonare il campo. L'ex Milan non è stato il solo a dovere chiedere il cambio. Nel giro di neppure mezz'ora, Inzaghi ha infatti dovuto sostituire anche Acerbi per un risentimento alla coscia sinistra. Il difensore azzurro, che già in estate aveva dovuto rinunciare ad unirsi alla selezione di Spalletti a Euro 2024, si sottoporrà agli esami tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Nel mentre, la società ha pubblicato una nota ufficiale con la quale rende note le condizioni di Calhanoglu e le previsioni sul possibile rientro in campo.