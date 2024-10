Acerbi dopo Calhanoglu, l’Inter perde i pezzi: Juve a forte rischio

Piove sul bagnato in casa Inter : dopo Hakan Calhanoglu , che ha riportato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra , è arrivato anche l'esito degli esami ai quali si è sottoposto Francesco Acerbi , come il turco uscito nel primo tempo della trasferta all'Olimpico contro la Roma. Il difensore ha sentito qualcosa e ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio al minuto 27, un quarto d'ora dopo che Simone Inzaghi era stato costretto a inserire Davide Frattesi al posto del numero 20.

Acerbi, la nota dell'Inter: Juve a serio rischio

Attraverso una nota ufficiale comparsa sul proprio sito l'Inter ha annunciato che "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". L'ex Lazio salterà la trasferta di Champions League a Berna in programma domani (mercoledì 23 ottobre) alle 21 contro lo Young Boys e molto probabilmente il match di domenica alle 18 al Meazza contro la Juve. Una sfida importantissima che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni di titolo di entrambe le formazioni ma nella quale il tecnico piacentino potrebbe dover fare a meno di due elementi preziosi che rappresentano la spina dorsale nel suo 3-5-2.

Inter, i numeri di Acerbi in questa stagione

A parte la gara del 15 settembre a Monza, dove è rimasto in panchina, il classe '88 è infatti sempre partito titolare in campionato mentre in Champions League, dopo aver arginato Erling Haaland all'esordio all'Etihad contro il Manchester City, con tanto di siparietto al triplice fischio, è subentrato a De Vrij al 64' della sfida contro la Stella Rossa. Numeri importanti che sottolineano quanto Acerbi sia un elemento imprescindibile nell'Inter di Simone Inzaghi.