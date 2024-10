Inzaghi trema, Marotta se ne ‘infischia’: l’effetto di Inter-Juve

Nelle difficoltà, con il turnover e su un campo non ottimale, l’Inter di Inzaghi vince comunque e mette a referto altri tre punti importanti per la classifica di Champions. «In Champions le partite sono tutte complicate, tutte le italiane che sono state qua a Berna hanno sofferto, facendo fatica ad adattarsi al campo, ma abbiamo avuto un grande cuore - ha commentato Inzaghi a fine gara -. Abbiamo perso le distanze in alcuni momenti, abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio prima. Ma ci abbiamo creduto, meritando la vittoria». Per uscire dall’impasse e vincere è stato però necessario ricorrere ai big, inseriti dalla panchina a gara in corso. «Sono entrati bene in campo, come era stato domenica a Roma - ha proseguito Inzaghi -. Io ho una rosa attrezzata e devo cercare di scegliere il meglio possibile, soprattutto ora che abbiamo qualche defezione. Siamo all’inizio di un ciclo di partite, è passata la prima, ma dobbiamo essere bravi a recuperare energie, avremo un bel tour de force».