Terremoto Inter, via mezza società! La clamorosa mossa Oaktree

ci sta seriamente pensando. A Berna il polacco - che lì gioca in nazionale - si è alternato connel ruolo. In più possiede l’esperienza per giocare in una posizione così delicata una partita tanto complicata. E complicata come un sudoku è la situazione a centrocampo. Perché per Hakan Calhanoglu - anche se l’interessato non vorrebbe alzare bandiera bianca - passando i giorni, diminuiscono le possibilità di vederlo in campo, mentre per quanto riguarda- che, come rivelato da Inzaghi, ha subìto una leggera distorsione che ha coinvolto il legamento collaterale - solo oggi proverà a calciare la palla. Anche se dovesse superare il test, al match resterebbero l’allenamento di domani e la rifinitura di domenica mattina (quanto mai decisiva): vero è che nelle gerarchie l’albanese è l’alternativa a Calhanoglu, però nell’emergenza bisogna saper anche essere elastici ed è sicuramente meglio mettere in un ruolo tanto delicato un giocatore che sta bene (Zielinski) piuttosto che uno ancora convalescente. Ragionamento che trae forza anche dall’opportunità di riportare Barella nel ruolo dove riesce a fare la differenza, quello di mezzala: l’azzurro è infatti l’unico a poter giocare da play oltre a Zielinski e Asllani.