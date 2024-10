Soldi alla ‘Ndrangheta: la banca controllata da Oaktree finisce nei guai

Terremoto Inter: via mezza società!

Cosa ci dice l'indagine

Secondo l’indagine, Ponzoni avrebbe ricevuto, attraverso società a lui riconducibili, finanziamenti con fondi a garanzia statale da Banca Progetto tra il 2019 e il 2023 per circa 10 milioni di euro. Banca Progetto ha precisato con una nota che «l'istituto non è commissariato e che né la Banca, né i suoi esponenti e dipendenti sono oggetto» dell'indagine. L’ad Paolo Fiorentino nel pomeriggio ha poi spiegato: «Siamo totalmente estranei alla vicenda; i nove soggetti cui fa riferimento la procura non sono nostri clienti: è stata da un’informazione totalmente distonica rispetto alla realtà». E su Oaktree: «Ci siamo sentiti; non ho nessun segnale se non l'esercizio di comprensione e quali azioni mettere in atto con l'aiuto dell'amministratore giudiziario per uscire da questa situazione».

R. M.