Barella sì, ma dove? Inter-Juve: la probabile formazione di Inzaghi

Tutto gira intorno a Barella . L’uomo che sta in mezzo all’Inter come un cuore nella cassa toracica - e pompa energie in tutto il resto dell’organismo. Gira intorno a lui il centrocampo, soprattutto considerata l’assenza di Calhanoglu in mezzo al campo. Girano intorno a lui i dubbi di Simone Inzaghi a proposito della formazione anti Juve . Sarà la serata di Appiano a dissiparli: Inzaghi valuterà tutti nella rifinitura di oggi, compreso il recuperato Asllani , la novità tra i nomi che saranno di nuovo a disposizione del tecnico. Dopodiché, mentre la squadra resterà in ritiro nella base di lavoro nerazzurra, il tecnico tirerà le somme e disegnerà l’Inter che scenderà in campo nel derby d’Italia. Un undici basato su alcune solide certezze: Sommer in porta; la ThuLa intoccabile là davanti; Dimarco sicuro a sinistra, anche in considerazione dell’infortunio occorso a Carlos Augusto ; Mkhitaryan pronto a tornare dal primo minuto dopo aver riposato in Champions; e Barella assolutamente titolare in mezzo al campo. Resta solo da capire dove.

Inter-Juve: la probabile formazione di Motta

Dubbio in regia

Il recupero di Asllani, in un certo senso, ha un po’ sparigliato le carte per Inzaghi. Perché finché erano mancati in contemporanea sia l’albanese che Calha (per buona parte del match di Roma e contro lo Young Boys) di dubbi non ce ne sono stati: regista Barella. Che ha pure disputato due gare discrete nel ruolo, seppure interprentandolo in modo diverso rispetto al turco. L’assenza di Calhanoglu per l’Inter sarà pesante e col recupero di Asllani (ieri in gruppo) almeno un regista di ruolo, in questo momento Inzaghi ce l’ha. Ma se l’ex Empoli non fosse al top o se il tecnico preferisse affidarsi a profili ‘più esperti’, ecco allora che i candidati in cabina di regia potrebbero essere due: Barella, sempre lui, o Zielinski. Il polacco, rientrato a Berna, negli ultimi minuti di gara contro lo Young Boys si è calato nella parte di uomo alla cabina di comando. L’idea di rivederlo lì stuzzica parecchio Inzaghi, che se decidesse di provare l’ex Napoli in regia, gli affiancherebbe Mkhitaryan e Barella come mezzali - mettendo a riposo dopo due gare da titolare Frattesi. Se invece il tecnico nerazzurro alla fine decidesse di andare sul sicuro, ecco che allora Barella tornerebbe sulla casella del regista, con al fianco Mkhitaryan e Frattesi come contro la Roma. Frattesi, tra l’altro, ieri ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento, per un problema ai denti. Niente di grave, infatti il centrocampista sarà oggi regolarmente presente alla rifinitura con il resto della squadra.