Inzaghi infiamma Inter-Juve, Motta rispedito indietro: “Certe squadre…”

"Ha cambiato i propri principi. Allegri aveva i suoi, Thiago Motta ha i suoi. Con Allegri son sempre stati campionati tirati, finali di coppe tirate. Ha fatto un grandissimo percorso ed è un allenatore che stimo molto, come stimo Thiago Motta perché col Bologna sono state partite difficilissime. Adesso chiaramente allena la Juve che secondo me ha fatto un ottimo percorso fino ad oggi, ha fatto un buon bottino di punti e sarà competitiva anche quest’anno". La vittoria più soddisfacente contro la Juve? "Penso all'anno scorso, venivamo dal trionfo in Supercoppa e la Juve ci aveva riavvicinato, non mollava. Era una grande minaccia per noi, vincere a San Siro davanti ai nostri tifosi è stato fantastico".

In merito alle parole di Motta in conferenza: "Io non so se sia una strategia o altro, posso parlare per me. Sappiamo che partiamo da inizio stagione con obiettivi chiari, poi il nostro è di fare più partite possibili per far sì di arrivare il più avanti possibile nelle coppe e cercare di dare soddisfazione in campionato. Poi ci sono 4-5 squadre accreditate. come noi, ci sono squadre che hanno fatto grandissimi investimenti".

Il derby dei fratelli Thuram

"Sono sensazioni che rimangono dentro, io ho sfidato Pippo otto volte da calciatore e qualcuna meno da allenatore. Penso al primo Juventus-Piacenza al Delle Alpi, fu qualcosa di emozionante che rimarrà. Marcus e Khephren si sono già incontrati in coppa di lega francese, però domani sarà Inter-Juventus e questa sensazione rimarrà a loro per tutta la vita. Se penso ai miei, mi ricordo quella prima partita e poi in carriera ci siamo giocati scudetti all'ultima giornata, con tantissime emozioni. Penso subito a quel Juventus-Piacenza perso 1-0 con gol di Pippo Inzaghi".